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Лента новостей

пресс-службы ДЧС Павлодарской области Сегодня, 11:47
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Сегодня, 11:47
140
Фото: пресс-службы ДЧС Павлодарской области

На экибастузской ТЭЦ восстановили водоснабжение

В Экибастузе восстановили водоснабжение на ТЭЦ. Ремонт на повреждённом участке технического водопровода к местной теплоэлектроцентрали завершили накануне. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил аким области Асаин Байханов, который был на месте порыва, передаёт BaigeNews.kz

Он напомнил, что прорыва технического водопровода 30 декабря на трубы установили хомуты. Это позволило не оставить станцию без воды.

Накануне специалисты приступили к полной замене повреждённого участка трубопровода. На месте работали 58 человек. Это персонал экибастузского ГКП "Горводоканал" и департамента по ЧС Павлодарской области. Были задействовали 19 единиц специализированной техники.

Как отметил глава региона, работы на месте аварии завершили раньше намеченного срока, 3 января в 21:20.

 
 
 
 
 
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Публикация от Асайын Байхан (@asaiyn.baikhan)

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#Экибастуз #ТЭЦ #авария
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:47
140
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