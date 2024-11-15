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На Экибастузской ГРЭС-1 отключили энергоблок: Что произошло

Сегодня, 18:42
АВТОР
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gres1.kz Сегодня, 18:42
Сегодня, 18:42
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Фото: gres1.kz

Нештатная ситуация произошла на Экибастузской ГРЭС-1. Энергетикам пришлось отключить на станции энергоблок №3. В Минэнерго назвали причину случившегося, передаёт BaigeNews.kz.

"Произошёл кратковременный выход дымовых газов из смотровых люков по стволу дымовой трубы №1 ТОО "Экибастузская ГРЭС-1". Для выяснения причины производится обследование специализированной организацией. Для обеспечения электроснабжения заблаговременно организовано увеличение генерации на других электрических станциях страны. На электроснабжении и теплоснабжении потребителей ситуация никак не сказывается", - заявили в ведомстве.

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