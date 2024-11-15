На Экибастузской ГРЭС-1 отключили энергоблок: Что произошло

Нештатная ситуация произошла на Экибастузской ГРЭС-1. Энергетикам пришлось отключить на станции энергоблок №3. В Минэнерго назвали причину случившегося, передаёт BaigeNews.kz.

"Произошёл кратковременный выход дымовых газов из смотровых люков по стволу дымовой трубы №1 ТОО "Экибастузская ГРЭС-1". Для выяснения причины производится обследование специализированной организацией. Для обеспечения электроснабжения заблаговременно организовано увеличение генерации на других электрических станциях страны. На электроснабжении и теплоснабжении потребителей ситуация никак не сказывается", - заявили в ведомстве.