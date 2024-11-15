На Экибастузской ГРЭС-1 отключили энергоблок: Что произошло
Сегодня, 18:42
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Сегодня, 18:42Сегодня, 18:42
235Фото: gres1.kz
Нештатная ситуация произошла на Экибастузской ГРЭС-1. Энергетикам пришлось отключить на станции энергоблок №3. В Минэнерго назвали причину случившегося, передаёт BaigeNews.kz.
"Произошёл кратковременный выход дымовых газов из смотровых люков по стволу дымовой трубы №1 ТОО "Экибастузская ГРЭС-1". Для выяснения причины производится обследование специализированной организацией. Для обеспечения электроснабжения заблаговременно организовано увеличение генерации на других электрических станциях страны. На электроснабжении и теплоснабжении потребителей ситуация никак не сказывается", - заявили в ведомстве.
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