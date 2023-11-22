На eGov.kz теперь можно корректировать личные данные

На сайте электронного правительства и в мобильном приложении eGov Mobile стали доступны восемь сервисов корректировки сведений, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сервисы позволят актуализировать ошибочные данные в информационных системах госорганов и беспрепятственно получать услуги.

По информации, полученной в АО "НИТ", поддаваться корректировке будут данные о семье (браке, рождении, расторжении брака, усыновлении/удочерении, установлении отцовства, перемене ФИО, смерти), регионе, в паспорте вакцинации, о воинской службе, а также ошибочные сведения о транспортных средствах. Также есть возможность внести корректировки в сведения об образовании, а именно актуализировать данные дипломов, аттестата.

"К примеру, если у вас некорректные сведения о семье либо об образовании, то вы можете подать заявку, прикрепить фото оригинала документа либо др. необходимые сведения. Заявка будет обработана и сведения будут скорректированы соответствующим госорганом", — пояснил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

Чтобы внести исправления, необходимо заполнить обязательные поля, описать проблему, прикрепить копию документа при необходимости и подписать услугу.

Также "Сервисы корректировки" доступны на главной странице в мобильном приложении eGov Mobile.

Позже в личном кабинете появится уведомление об актуализации сведений или мотивированный отказ в оказании услуги.