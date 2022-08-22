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Сегодня, 05:34
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На едкий запах аммиака жалуются сельчане в Мангистау
Жители села Баскудык в Мангистауской области бьют тревогу. Они страдают от кожного зуда и заложенности носа. Жители говорят, что последствия загрязнения воздуха на себе уже ощущают дети, передаёт Хабар 24.
Село Баскудык находится в нескольких километрах от областного центра. Рядом с населённым пунктом, который относится к Мунайлинскому району, протекает арык для отвода канализационных вод. До этого по водной магистрали в хвостохранилище "Кошкар ата" сбрасывали только городские отходы.
Но теперь к каналу подвели пластиковые трубы с близлежащих заводов, что негативно отразилось на экологической обстановке.
"Эта труба с "Казазота", про это в СМИ говорили. Через пластиковую трубу сюда сливают отходы аммиака, отсюда и запах, который отражается на нашем здоровье", — отмечает сельчанин Жалгас Онайбаев.
Жители говорят, что дети не хотят выходить на улицу: у них чешется кожа, закладывает нос, они постоянно чихают.
Выяснилось, что место подведения пластиковой трубы до этого не раз обследовали экологи.
"Пробы, взятые на месте подведения пластиковых труб, показали превышение ионов амония и нетритов. Кроме того, в ходе мониторинга деятельности двух компании было обнаружено превышение предельной нормы серы и аммиака", — сообщил руководитель отдела областного департамента экологии Магжан Галымов.
По словам специалистов, канал сегодня находится в частной собственности и отдан в аренду местному коммунальному предприятию и заводу "КазАзот". Однако, выяснилось, что разрешения на слив отходов у предприятия нет. В 2020 году труба, подведенная к каналу, была демонтирована. Ответственных за это лиц оштрафовали на два миллиона тенге.
Отдельный штраф в размере 14 миллионов тенге был уплачен за загрязнение окружающей среды. Специалисты отмечают, что в скором времени в отношении нарушителей будет начата очередная проверка.
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