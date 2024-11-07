На дистанционный формат обучения перевели школьников в ряде регионов Казахстана
Сегодня, 07:23
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Сегодня, 07:23Сегодня, 07:23
109Фото: pixabay.com
В Павлодаре школьники с 0 по 11 классы будут сегодня учиться дистанционно, такое решение в связи с неблагоприятными условиями принял городской отдел образования, передает передаёт BaigeNews.kz.
В Караганде также на удаленный формат обучения переведены ученики с 0 по 11 классы, включительно.
Как ранее сообщалось, столичные ученики с 0 по 7 классы первой смены будут заниматься в дистанционном формате.
По данным РГП "Казгидромет" в столице 7 ноября ожидаются сильный ветер, гололёд и метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.
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