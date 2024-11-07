На дистанционный формат обучения перевели школьников в ряде регионов Казахстана

В Павлодаре школьники с 0 по 11 классы будут сегодня учиться дистанционно, такое решение в связи с неблагоприятными условиями принял городской отдел образования, передает передаёт BaigeNews.kz.

В Караганде также на удаленный формат обучения переведены ученики с 0 по 11 классы, включительно.

Как ранее сообщалось, столичные ученики с 0 по 7 классы первой смены будут заниматься в дистанционном формате.

По данным РГП "Казгидромет" в столице 7 ноября ожидаются сильный ветер, гололёд и метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.