На возвращенные активы в 10 селах Акмолинской области будут построены новые медицинские объекты, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках исполнения поручения Главы государства Правительство реализует проекты по созданию социальной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов.

Принято решение о выделении 1,7 млрд тенге из Специального государственного фонда на завершение строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий в ряде сел Акмолинской области.

В регионе появятся 4 врачебные амбулатории, 5 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 медицинский пункт. Это позволит значительно улучшить доступ населения к качественной медицинской помощи в сельской местности, обеспечив прием в общей сложности 405 пациентов в смену.

Врачебные амбулатории появятся в следующих селах Акмолинской области:

с. Арнасай Аршалынского района,

с. Старый Колутон Астраханского района,

с. Пятигорское Жаркаинского района,

с. Жанаесиль Целиноградского района.

Также будут построены ФАПы:

с. Кировское Жаксынского района,

с. Жарлыколь Целиноградского района,

с. Партизанка Буландинского района,

с. Алтынды Буландинского района,

с. Пригородное Шортандинского района.

Медицинский пункт будет построен в селе Шалкар Целиноградского района.