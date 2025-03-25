На деньги коррупционеров в селах Акмолинской области построят медицинские объекты
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На возвращенные активы в 10 селах Акмолинской области будут построены новые медицинские объекты, передаёт BaigeNews.kz.
В рамках исполнения поручения Главы государства Правительство реализует проекты по созданию социальной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов.
Принято решение о выделении 1,7 млрд тенге из Специального государственного фонда на завершение строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий в ряде сел Акмолинской области.
В регионе появятся 4 врачебные амбулатории, 5 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 медицинский пункт. Это позволит значительно улучшить доступ населения к качественной медицинской помощи в сельской местности, обеспечив прием в общей сложности 405 пациентов в смену.
Врачебные амбулатории появятся в следующих селах Акмолинской области:
- с. Арнасай Аршалынского района,
- с. Старый Колутон Астраханского района,
- с. Пятигорское Жаркаинского района,
- с. Жанаесиль Целиноградского района.
Также будут построены ФАПы:
- с. Кировское Жаксынского района,
- с. Жарлыколь Целиноградского района,
- с. Партизанка Буландинского района,
- с. Алтынды Буландинского района,
- с. Пригородное Шортандинского района.
Медицинский пункт будет построен в селе Шалкар Целиноградского района.
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