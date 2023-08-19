  • 19 Августа, 18:23
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На деньги коррупционеров построят четыре школы в Мангистау

Сегодня, 17:19
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lada.kz Сегодня, 17:19
Сегодня, 17:19
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Фото: lada.kz

В Мангистауской области ведется строительство четырех школ на деньги, изъятые у коррупционеров и переданные в фонд поддержки инфраструктуры образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Ввести в эксплуатацию все четыре объекта планируется в 2024 году. Об этом сообщили в управлении образования Мангистауской области.

По поручению главы государства все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ.

В Мангистауской области ведется строительство четырех школ для ликвидации трехсменного обучения, а также решения проблем дефицита ученических мест.

В этом году за счёт фонда поддержки инфраструктуры образования выделены средства на завершение начатых четырех объектов на 1200 ученических мест каждый: в 19А и 18 микрорайонах  Актау; в жилом массиве "Алау" в селе Баскудык Мунайлинского района и в жилом массиве "Кызылтобе-2" в сельском округе Кызылтобе Мунайлинского района.

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