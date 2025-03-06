Более 4 млрд тенге из возвращенных активов выделено на завершение строительства систем водоснабжения в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба Правительства, принято решение о выделении из Специального государственного фонда порядка 4,2 млрд тенге на строительство и модернизацию систем водоснабжения в Аральском районе.

"С целью обеспечения централизованным водоснабжением сел Токабай и Абай с населением более 3 тыс. человек ведется строительство ветки подключения к магистрали Аральск-Токабай-Абай Арало-Сарыбулакского группового водопровода. Реализация данного проекта началась в 2021 году. Для его завершения дополнительно требуется порядка 3,7 млрд тенге. Решение о выделении средств уже принято. Сдача объекта в эксплуатацию планируется до конца 2025 года", - говорится в сообщении.

В селе Акбасты, где проживает порядка 400 человек, на стадии завершения находится строительство ветки подключения к магистрали Косман-Акбасты Арало-Сарыбулакского группового водопровода. Стоимость проекта – порядка 2,4 млрд тенге, из которых 1,8 млрд тенге уже освоено. Оставшиеся 524 млн выделены из Специального государственного фонда. Объект планируется запустить в текущем году.

Реализация данных проектов позволит повысить уровень жизни сельских жителей, обеспечив прямым доступом к качественной воде и создавая новые экономические возможности.

Важно отметить, что строительство и модернизация системы водоснабжения являются одним из важнейших приоритетов работы Правительства. Мероприятия проводятся в рамках исполнения поручения Главы государства по 100% охвату городов и сел питьевой водой.