На дефицит сжиженного газа жалуются водители в Актобе

Актюбинские водители столкнулись с дефицитом сжиженного газа. На заправках – огромные очереди, большинство станций отпускают топливо по талонам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"По два-три часа стоим ежедневно. Газа нет. Ежегодная проблема. Вечерами вообще не возьмёшь, закрыты все газовые заправки", "Куда не ездил, везде по талонам. Делать нечего, приехал сюда, стою в очереди. Я сам из района, там вообще газа нет", "Сначала два часа езжу по городу, ищу где заправиться, потом в очереди ещё час-два теряю. Почему власти не могут найти решение этой проблемы?" - говорят водители.

По словам местных властей, причина дефицита в том, что объёмы поставок просто не успевают за потреблением. В области зарегистрировано 56 тысяч автомобилей на газе, но при этом транзитные авто никто не учитывает.

На август регион запрашивал 15-16 тысяч тонн топлива, но было выделено только 12 с половиной тысяч. Свыше 11 тонн уже отгружено на заправки. Чтобы решить ситуацию, акимат запросил дополнительный объём.

"Нам был выделен дополнительный объём 1 711 тонн, из них 626 тонн уже доставлены в АГЗС города, в пути находится 1 085 тонн. Надеемся, что в ближайшие четыре дня мы должны закрыть потребность города", - сказал глава Управления предпринимательства Актюбинской области Алмас Салыкбаев..

В Управлении предпринимательства не исключают: дефицит топлива может продлиться до конца сентября. По плану поставок, в следующем месяце регион получит меньше заявленного объёма. Ситуация с газом стабилизируется лишь к октябрю.