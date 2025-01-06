Депутаты мажилиса в первые дни нового года отправились в регионы. Они посещают производственные и социальные объекты, проводят встречи в трудовых коллективах, а также приёмы граждан по личным вопросам, передаёт BaigeNews.kz.

Представитель партии AMANAT Гульдара Нурумова ознакомилась с работой новой врачебной амбулатории в селе Кызыл Жулдыз Байзакского района.

Медучреждение, построенное в рамках предвыборной программы партии, рассчитано на единовременный приём до 60 пациентов. В его штате трудятся три врача, 13 работников среднего медперсонала и один психолог. Всего амбулатория будет обслуживать порядка 5 тысяч жителей села.

Как отметила Гульдара Нурумова, для решения проблемы дефицита врачей на селе специалистам, переезжающим в сельскую местность, уже выплачивают подъёмные пособия в размере 100 МРП. Данная норма, вошедшая в закон по вопросам здравоохранения, была предусмотрена в предвыборной программе партии AMANAT.

"В этом году вступил в силу качественно новый закон, направленный на защиту медиков и повышение их статуса. Введён ряд социальных гарантий, усиливается правовая защита. В частности, для детей медработников места в дошкольных организациях предоставляются в приоритетном порядке, сокращается излишняя отчётность, застрахована профессиональная ответственность врачей и многое другое. Молодые выпускники медвузов должны чётко понимать, что их ждут, что их помощь действительно нужна людям, и именно на это направлены меры господдержки", – заявила депутат.

Она также ответила на вопросы участников встречи, проинформировала о наиболее важных законопроектах, принятых парламентом, выслушала просьбы и пожелания медицинских работников.

В этом году в Жамбылской области начнётся строительство семи медобъектов, включая районные больницы в Байзакском, Кордайском и Сарысусском районах. В Таразе планируют открыть перинатальный центр, станцию скорой медпомощи и специализированный санаторий для детей с туберкулёзом и иными заболеваниями лёгких.

В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область депутаты мажилиса Жулдыз Сулейменова и Казыбек Алишев посетили детскую футбольную академию, построенную в рамках предвыборной программы партии AMANAT. А также побеседовали с тренерским коллективом и юными спортсменами.

Академия построена по современным стандартам и начала работу в августе прошлого года. Она оборудована большим крытым манежем, в котором футболисты тренируются круглый год. Также в здании предусмотрены тренажёрный зал, реабилитационный и лечебно-оздоровительный кабинеты. На сегодня академию посещают около тысячи детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Жулдыз Сулейменова напомнила, что в Послании народу Казахстана Глава государства поручил депутатам обновить законодательство в сфере спорта. Президент подчеркнул, что поправки обеспечат основу для подготовки новой плеяды чемпионов. В ноябре прошлого года мажилисмены одобрили в первом чтении проект закона по вопросам физкультуры и спорта.

"Законопроект включает в себя ряд актуальных инициатив, начиная от определения приоритетных видов спорта и заканчивая совершенствованием стандартов подготовки спортсменов. Он позволит придать мощный импульс развитию массового и детского спорта. Наши дети – будущее нашей страны. И эта футбольная академия – особая среда, которая воспитывает подростков, укрепляет их дисциплинированность и ответственность", – сказала Жулдыз Сулейменова.

Казыбек Алишев остановился на важности активного вовлечения детей в занятия спортом, что не только укрепит их здоровье и силу воли, но и поможет уберечь от негативного влияния.

Развитие массового спорта находится в центре внимания партии AMANAT. В прошлом году в рамках исполнения предвыборных обещаний в Актюбинской области введены в эксплуатацию спортивные комплексы в сёлах Бестамак Алгинского района и Кумкудук Айтекебийского района. Также завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Иргиз Иргизского района.

Депутаты также ознакомились с ходом реконструкции дамб в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях, пострадавших в прошлом году от разрушительного паводка.

Депутат Наталья Дементьева посетила село Анар Аршалынского района в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область. Она проверила ход реконструкции дамбы на озере Анарколь и готовность к весенним паводкам в регионе.

Озеро Анарколь обеспечивает питьевой водой более тысячи жителей сельского округа. До последнего времени от большой воды граждан спасала дамба протяженностью 1,3 тыс. метров, построенная между селом и озером около полувека назад. Однако весеннее затопление 2024 года подсветило уязвимость объекта.

"Как справедливо заметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём недавнем интервью в газете "Ана тілі", паводки прошлого года оказались разрушительными, но тяжёлых последствий наводнения можно было бы избежать. И сейчас мы проводим работу над ошибками. В мажилисе рассматривается проект нового Водного кодекса. Государство работает над тем, чтобы соорудить до 2030 года более 40 новых и отремонтировать 37 действующих водохранилищ по всей стране", – рассказала Наталья Дементьева.

Реконструкция дамбы на озере Анарколь началась в 2024 году в сложных условиях. Несмотря на это, подрядчики проделали значительный объём работы. В частности, очищен фрагмент обводного канала, укреплено тело плотины, расширенное до 6 метров. Задействованы десятки единиц техники, включая экскаваторы и погрузчики. Уже завезено более 21 тыс. тонн строительного материала, включая гравий и суглинистый грунт.

На 2025 год запланирована установка 15 водопропускных сооружений в нижней части дамбы. Эти конструкции предотвратят переполнение озера и размыв защитной плотины. Работы проводятся в рамках предвыборной программы партии "AMANAT" по Акмолинской области и находятся под строгим партийным контролем.

Мажилисмены Еркебулан Мамбетов и Дмитрий Колода ознакомились с работами по восстановлению плотины в микрорайоне Подгора города Петропавловска. Объект по улице Ущева, введенный в эксплуатацию в 1960 году, играет ключевую роль в защите города от наводнений.

Прошлогодний аномальный паводок нанёс серьёзный ущерб Северо-Казахстанской области. Стихия затопила сотни домов, дачных участков и объектов инфраструктуры, вскрыв наболевшую проблему модернизации защитных сооружений.

На сегодня в регионе ведутся работы по восстановлению восьми дамб. Проект реконструкции дамбы в микрорайоне Подгора включает укрепление береговой линии и повышение уровня защитных сооружений. Высота дамбы увеличена с 4,5 до 7 метров, а ширина – с 3 до 6 метров. Сооружение также удлинено на 300 метров. На сегодняшний день на объект завезено 205 тысяч тонн инертного материала, ведутся работы по отсыпке откосов. Сейчас подрядчик завершает укрепление дамбы бетонными плитами.

"Все эти меры направлены на минимизацию рисков для населения и предотвращение повторения прошлогодней ситуации. Нельзя позволить, чтобы разрушительные паводки снова угрожали домам и жизням людей. Мы можем точно сказать, что это сооружение – жизненно важный объект для жителей Петропавловска. Оно сильно отличается от того, что здесь было ранее. Реконструкция не только обеспечит защиту от паводков, но и даст людям уверенность в безопасности их домов и имущества", - отметил Еркебулан Мамбетов.

Общая стоимость проекта составляет 851 миллион тенге. Особое внимание уделяется использованию качественных материалов и современных технологий. Ход выполнения работ находится на особом контроле депутатов партии "AMANAT".

О нехватке специалистов для ТЭЦ рассказали депутатам в Западно-Казахстанской области.

Председатель фракции Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов встретился с коллективом теплоэлектроцентрали АО "Жайыктеплоэнерго" в Западно-Казахстанской области.

Генеральный директор компании Бакытжан Акимгужин сообщил, что ТЭЦ является одной из крупнейших в Западно-Казахстанской области и обеспечивает город теплом и горячей водой. Её строительство началось в 1953 году, а 22 декабря 1960 года был запущен первый турбоагрегат.

На сегодня изношено 88% ТЭЦ, поэтому проводится её реконструкция. К примеру, замена первого турбоагрегата началась пять лет назад, подключение запланировано на март 2025 года.

"Проблема в дороговизне оборудования. А так как оно будет приобретаться через посредников, это, возможно, повлияет и на тариф. По словам работников, средняя зарплата составляет около 200 тысяч", – отметил Асхат Рахимжанов.

В этой связи сотрудники предприятия попросили рассмотреть меры по поддержке молодых специалистов.

Асхат Рахимжанов проинформировал о законах, принимаемых в парламенте. В том числе разъяснил преимущества нового Закона "О теплоэнергетике".

Депутаты возьмут на контроль вопросы, поднятые в ходе встречи. Мажилисмен отметил, что на их основе будет подготовлен специальный депутатский запрос, который озвучат на пленарном заседании.