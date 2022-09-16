На что следует потратить средства из фонда "Қазақстан халқына"? Предложения экспертов

Фото: BaigeNews.kz

Казахстанские общественники, предприниматели и представители НПО предлагают направить деньги фонда "Қазақстан халқына" на образование и научные исследования, которые могут улучшить жизнь казахстанцев. Инициативу выдвинули в Нур-Султане на итоговом заседании І конференции Национальной благотворительности "Қазақстан халқына", передаёт BaigeNews.kz.

Сама конференция стартовала первого июля. За 11 недель фонд провёл 43 онлайн заседания. В них участвовали около 2,5 тысячи представителей НПО, местных исполнительных органов, бизнеса и гражданского общества, которые внесли около 600 предложений.

Для изучения общественного мнения и рекомендаций по наиболее актуальным направлениям работы фонда, было запущено онлайн-анкетирование.

По словам члена попечительского совета общественного фонда "Қазақстан халқына" и председателя общественного фонда "Help Today" Эльмиры Алиевой, на основании полученных предложений сформированы итоговые документы - проспект проектов и программа фонда.

"Сегодня мы можем назвать Конференцию "Қазақстан халқына" уникальной диалоговой площадкой национальной благотворительности с участием благотворителей, экспертов, общественных деятелей, представителей государственных органов и НПО", - сказала она.

На заседании выступил генеральный директор "Полиметалл Евразия" Канат Досмукаметов. По его мнению, в ключевых вопросах благотворительности практически все крупные компании-недропользователи Казахстана поддерживают высокий уровень социальной ответственности в своих регионах.

"Компании на уровне районов тесно взаимодействуют с населением - проводят регулярные встречи, отчётные встречи, по всем проектам организуют общественные слушания в районе. Все самостоятельные социальные проекты компаний имеют положительную оценку со стороны населения, поскольку зачастую связаны с обустройством этих населённых пунктов (мусорные полигоны, спортивные площадки, иные инфраструктурные проекты)", - объяснил он.

Именно НПО районного уровня, а не областные организации, могут стать основными партнёрами фонда "Қазақстан халқына" при дальнейшем развёртывании идеи фонда, считает Канат Досмукаметов.

"Главной областью работы Фонда, считаю, должно стать образование, поскольку именно здесь можно добиться массового охвата населения, чего не скажешь о проектах и фонда "Қазақстан халқына", и в целом большинства благотворительных организаций в сфере здравоохранения. Здравоохранение – это очень часто адресные, точечные проекты. А благотворительные программы Фонда, как правило, должны быть массовыми", - сказал он.

Директор общественного фонда "Болашак К" Жибек Бисенова предложила рассмотреть благотворительность в области исследований для эффективных управленческих решений и профилактики угроз для общества страны, как одно из направлений. По её мнению, результаты работы учёных в этих направлениях могут повысить качество жизни людей и уровень отечественной науки.

Она привела в пример работу зарубежных фондов в аналогичном направлении. И отметила, что это не только увеличит научный потенциал страны и престиж ученых, но и внесёт лепту в развитие науки Казахстана.

"Благотворительный фонд компании Джонсон и Джонсон поддерживает исследования в области медицины и здравоохранения, охраны здоровья матери и ребёнка; предотвращение вспышек заболеваний; укрепление семейных отношений и борьба с алкоголизмом и наркоманией; обучение профессиональным навыкам людей из групп риска; совместные пожертвования компаний и сотрудников", - рассказала она.

По итогам конференции председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев представил два важных документа – обращение к правительству страны и декларацию конференции. В обращении участники просят правительство обратить внимание на целый ряд важных вопросов социальной инфраструктуры, школьного образования в сельской местности, социальной защиты и целевой поддержки отдельных категорий граждан.