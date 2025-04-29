Как распределяют средства от платных дорог, сообщил на пресс-конференции в СЦК председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, по итогам прошлого года на участках платных автодорог собрали 48 миллиардов тенге. В этом году планируют заработать порядка 100 миллиардов тенге.

"Если по расходной части, то порядка 60 миллиардов тенге уходит на содержание автомобильных дорог - это очистка, текущий ремонт, замена знаков и так далее. Порядка 30 процентов уходит на капитализацию, то есть закуп техники. В прошлом году порядка 470 единиц техники было приобретено. На этот год планируем приобрести ещё порядка 700 единиц. Эти затраты покрываются за счёт платности", - заявил спикер.

С введением дополнительных участков платных автодорог увеличивают и расходы на их содержание. К убыточным участкам Иманашев отнёс дорогу Астана-Щучинск.