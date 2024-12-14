В ноябре этого года в районе Многофункционального Интерактивного Комплекса и знаменитой Поляны Аблайхана в курортной зоне Бурабай появилась первая платная парковка. Зачем нужно было это нововведение и на что потратят вырученные средства, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Отметим, что платная парковка организована в рамках совместного проекта ТОО "Бурабай даму" и компании Parqour. Парковка расположена на Поляне Абылай хана и включает 150 платных и 67 бесплатных парковочных мест, таким образом авторы проекта стремились создать равные возможности для всех посетителей.

По словам заместителя генерального директора ТОО "Бурабай даму" Сулеймена Кадырова, средства, полученные от платной парковки, будут направлены на развитие инфраструктуры: улучшение существующих парковочных зон; установку зарядных станций для электромобилей и обеспечение доступности для всех участников дорожного движения.

"Были учтены интересы, как автолюбителей, так и пешеходов. Первые 10 минут бесплатные, далее оплачиваются по тарифу 150 тенге за каждый час. Парковка работает в круглосуточном режиме, вся система автоматизирована. Вместе с тем, имеется и бесплатная парковка, расположена с левой стороны мультимедийного интерактивного комплекса. Все средства, полученные от платной парковки, будут направлены на развитие инфраструктуры и благоустройство туристических локаций. Ожидаем, что эти мероприятия будут способствовать тому, что водители будут более рационально распределять свое время. Также будет снижено нецелевое и длительное пребывание на парковке, ведь это мешает другим туристам посетить Поляну Аблайхана и МИК. Особенно летом здесь происходит большой наплав туристов. А из-за того, что люди нерационально используют время, многие туристы не могут найти свободные места. Также мы ожидаем, что будут снижены заторы, не будет хаотичной парковки. Вся дорожная разметка нанесена, установлены дорожные знаки. Также есть места для людей с ограниченными возможностями", — пояснил Сулеймен Кадыров.

Он уточнил, что все платежи за парковку проходят электронно, с помощью QR-кодов Kaspi. В дальнейшем такую возможность обещают предоставить и для желающих платить QR-кодом Halyk Bank.

Фото: Адиль Нуртазин