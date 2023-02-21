На что Казахстанская федерация футбола тратит миллионы от УЕФА и ФИФА

Фото: Сборная Казахстана по футболу в товарищеском матче против Узбекистана. Фото: КФФ

Ежегодно Казахстанская федерации футбола получает финансовую поддержку от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Корреспондент BaigeNews.kz решила выяснить, о какой сумме идёт речь и куда направляются выделенные средства.

Сборная Казахстана по футзалу. Фото: КФФ

Финансирование ФИФА

Финансирование со стороны ФИФА осуществляется на основании программы под названием "Форвард". Её условия применяются ко всем членам ФИФА независимо от континента, рейтинга национальной сборной или ещё каких-либо показателей.

Из официального ответа на запрос стало известно, что ежегодно ФИФА выделяет 500 тысяч долларов на покрытие затрат федерации. Это фонд оплаты труда, офисное обслуживание, коммунальные услуги.

Помимо этой суммы, КФФ также ежегодно получает 500 тысяч долларов в случае соответствия определённому набору критериев. Это наличие чемпионата страны среди мужчин и женщин с участием не менее 10 команд, наличие национальных сборных среди мужчин, женщин, юношей и девушек и другие.

Также есть ещё одна категория выплат. Она предназначена для инвестиционных проектов. В рамках неё федерация строит два футбольных поля и обустраивает территорию на учебно-тренировочной базе сборных команд в Талгаре.

"Строительство планируется завершить в этом году. За 2021-2022 годы было выделено 2,35 миллиона долларов на реализацию данного проекта. По аналогии с программой "Форвард" КФФ разработало свою собственную программу под названием "Гол" для поддержки проектов, реализуемых региональными федерациями. В настоящее время нашими членами являются 19 региональных федераций. В рамках программы "Гол" в 2022 году им было выделено около 116 миллионов тенге", - сообщили в КФФ в ответ на официальный запрос редакции.

Финансирование УЕФА

УЕФА ежегодно выделяет КФФ 800 тысяч евро на покрытие расходов федерации. Также УЕФА выделяет 1,6 миллиона евро на реализацию целевых проектов. Это - юношеские, женские, футзальные и любительские соревнования, внедрение системы лицензирования, дорожные издержки для сборных и др.

"Средства целевые. Например, финансирование, выделенное в рамках судейской Конвенции, может расходоваться только в её рамках и не могут идти на обучение тренеров, женский футбол и т.д. По каждому направлению проекты подаются нами в УЕФА. Утверждение, контроль реализации, отчётная деятельность по проекту принимается также со стороны УЕФА", - уточнили в федерации.

Женский футбол

Ежегодно УЕФА выделяет 150 000 евро по программе "Хеттрик" на развитие женского футбола. ФИФА для этого направляет свыше 17 миллионов тенге.

Средства направляются на проводение фестивалей "Моя игра" во всех регионах страны. Также организуются соревнования среди футбольных центров и академий в 3-х возрастных группах, школьные и студенческие соревнования, а также чемпионат среди девушек до 19 лет.

Женская сборная Казахстана по футболу. Фото: КФФ

Футзал

Каждый год УЕФА выделяет 35 тысяч евро национальным ассоциациям для участия сборных команд в чемпионате Европы. Другие затраты по обеспечению участия сборных команд в европейских и мировых соревнованиях, внутреннем чемпионате осуществляются за счёт собственных и спонсорских средств, уточнили в федерации.

Детский футбол

Как сообщили в федерации, за два года 257 миллионов тенге из средств, выделенных ФИФА, были направлены на развитие детского футбола. От УЕФА за этот период на развитие детского футбола было направлено 200 000 евро.

Они идут на проведение соревнований. Чемпионат страны для футбольных центров и академий профессиональных клубов проводится в шести возрастных категориях для мальчиков и трёх возрастных категориях для девочек. Для мальчиков разыгрывается также Кубок и предсезонные турниры "Арман", "Жастар" и с 2023 года "Дарын". В пяти возрастных категориях проводятся чемпионаты для сборных областей и городов. В четырёх возрастных категориях проводится чемпионат страны для частных футбольных школ и академий совместно с лигой JKFL. Совместно с ННПЦ физической культуры проводятся чемпионаты среди школьников и студентов, как среди юношей, так и среди девушек.

"Плюс к этому, в рамках программы "Гол" КФФ профинансировала проведение множества детско-юношеских мероприятий в регионах. Вся эта работа направлена на воспитание талантливых футболистов. Работает КФФ и над новыми направлениями. Сейчас прорабатывается вопрос проведения чемпионата среди государственных спортивных школ, а также создания промежуточных юношеских сборных", - добавили в федерации.

Фото: КФФ

Отчетность перед международными футбольными организациями

В КФФ сообщили, что федерация каждый год сдаёт финансовые отчеты в ФИФА и УЕФА и сама ежегодно проходит аудит ФИФА.

"Так, например, в прошлом году аудит по заказу ФИФА проводила компания "PricewaterhouseCoopers". Что касается, УЕФА, то союз европейских футбольных ассоциаций проводит проверку по лицензированию ежегодно, по женскому футболу – один раз в два года, по судейской конвенции – один раз в три года. Также федерация проходит ежегодный аудит, отчёт о котором утверждается Конференцией КФФ, после чего финансовая отчётность публикуется на официальном веб-сайте КФФ", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, что Казахстан вступил в ФИФА в 1994 году. Это произошло на 49-м конгрессе ФИФА, проходившем в Чикаго накануне открытия XV чемпионата мира по футболу. Футбольная Ассоциация Республики Казахстан, наряду с другими новыми членами футбольного мирового сообщества получила доступ ко всем международным турнирам под эгидой этой организации.

В УЕФА же Казахстан вступил 25 апреля 2002 года. До 2001 года Казахстан состоял в AFC (Азиатская Конфедерация Футбола). КФФ как участник ФИФА и УЕФА получает финансовую поддержку этих международных организаций.