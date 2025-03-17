Больше всего в 2024 году казахстанцы не были довольны транспортными услугами. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета по защите прав потребителей МТИ РК Аскар Тынысбеков, передает BaigeNews.kz.

Он озвучил результаты независимого социологического исследования за 2024 год.

Основными причинами недовольством транспортными услугами послужило нарушение графика, перегруженность, грубость работников, несоответствием санитарных норм.

Не удовлетворены услугами ж/д транспорта остались 64 процента респондентов, автомобильного транспорта – 71 процент.

Сферой туризма недовольны 52,6 процентов, медуслугами – 41 процент.

Что касается данных с регионов, то в МТИ назвали такие данные

"В разрезе регионов большая доля респондентов из Костанайской, Карагандинской областей и области Жетысу (более 80 процентов) жалуется на услуги ж/д транспорта, недовольны услугами автомобильного транспорта в Атырауской и Жетысуйской областей (84 процентов и 82 процентов соответственно). Жители Актюбинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей и областей Абай и Улытау больше всего указали о недовольстве в туристской деятельности. Вариант ответа "не удовлетворены медицинскими услугами" чаще всего отмечают жители Актюбинской, Акмолинской областей, а также областей Абай и Улытау", - сказал Тынысбеков.

В целом, по его словам, вопросы, беспокоящие потребителей, в целом повторяются из года в год.

В этой связи в министерстве считают, что необходимо всем заинтересованным государственным органам принять действенные меры и выработать мероприятия по устранению недостатков в работе.