В полуфинал на Чемпионате Азии по боксу не смог пробиться казахстанский боксёр Сакен Бибосынов (до 51 кг), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Турнир проходит в таиландском городе Чиангмае.

"Для Бибосынова четвертьфинальный бой стал первым в рамках турнира. Однако продвинуться по турнирной сетке ему не удалось. Его выбил Асилбек Джалилов из Узбекистана, победивший решением судей", - сообщили в НОК РК.

Однако шестого декабря в полуфинал вышел Санжар Ташкенбай (до 48 кг).

Напомним, до этого тоже в четвертьфинале проиграл казахстанец Бейбарыс Жексен (до 60 кг).