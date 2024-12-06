На Чемпионате Азии ещё один казахстанский боксёр потерпел поражение
Но другой спортсмен сумел выйти в полуфинал.
Сегодня, 13:40
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Сегодня, 13:40Сегодня, 13:40
74Фото: НОК РК
В полуфинал на Чемпионате Азии по боксу не смог пробиться казахстанский боксёр Сакен Бибосынов (до 51 кг), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
Турнир проходит в таиландском городе Чиангмае.
"Для Бибосынова четвертьфинальный бой стал первым в рамках турнира. Однако продвинуться по турнирной сетке ему не удалось. Его выбил Асилбек Джалилов из Узбекистана, победивший решением судей", - сообщили в НОК РК.
Однако шестого декабря в полуфинал вышел Санжар Ташкенбай (до 48 кг).
Напомним, до этого тоже в четвертьфинале проиграл казахстанец Бейбарыс Жексен (до 60 кг).
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