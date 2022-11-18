На час раньше откроются некоторые избирательные участки в Казахстане в день выборов президента

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На 86 избирательных участках Казахстана голосование в день выборов Президента начнётся в шесть утра, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил глава ЦИК Нурлан Абдиров.

"Избирательные комиссии всех уровней провели подготовительную работу. В соответствии с полномочиями и предусмотренным выборным законодательством порядке, соответствующие территориальные комиссии приняли решение по установлению иного времени начала голосования. По представленным оперативным сведениям территориальных избирательных комиссий областей-городов Астаны, Алматы, Шымкента, решением соответствующих территориальных избирательных комиссий на 86 избирательных участках голосование начнётся в 6:00. В 6:00 по местному времени, в том числе 47 из них - участки в местах временного пребывания граждан. Будет учитываться сменный график работы градообразующих предприятий", - сказал Нурлан Абдиров на заседании.

В ЦИК пояснили, что по закону территориальные избирательные комиссии по представлению соответствующего акима, участковых избирательных комиссий вправе устанавливать иное время начала и окончания голосования. При этом голосование не может начинаться ранее шести часов и заканчиваться позднее двадцати двух часов. Решение территориальных комиссий об изменении времени начала и окончания голосования должно быть доведено до избирателей.

На избирательных участках, образованных на судах, принадлежащих РК и находящихся в день выборов в воинских частях, отдалённых и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства, в домах отдыха, санаториях, стационарных лечебно-профилактических учреждениях, следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, а также при представительствах РК в иностранных государствах, участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список. Перечень таких участков утверждается соответствующей избирательной комиссией не позднее чем за семь дней.

Нурлан Абдиров добавил, что 28 октября начались поездки сотрудников аппарата ЦИК в регионы.

"В целях мониторинга готовности ко дню голосования члены ЦИК с инспекционными поездками посетили все 20 регионов страны, включая 53 города и района. В ходе поездок проконтролировали материально-техническое оснащение 155 избирательных участков, создание условий для лиц с инвалидностью, работу со списками, организацию обучения на локальном уровне. Наша главная задача – это обеспечить стопроцентную готовность избирательных органов всей избирательной инфраструктуры к проведению внеочередных выборов Президента Казахстана, назначенных на 20 ноября. В ходе посещения избирательных участков мы обращали внимание членов комиссий на необходимость обеспечения доступности и удобств помещений для голосования не только для самих избирателей, но и для наблюдателей, доверенных лиц и представителей СМИ", - сказал он.

В ходе посещения избирательных участков члены ЦИК обращали внимание на необходимость обеспечения доступности и удобства помещения для голосования не только для самих избирателей, но и для наблюдателей, доверенных лиц, и представителей СМИ.

"В целях организации проведения выборов в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства нами на местах были приняты решения о замене отдельных помещений для голосования на более просторные и удобные для всех участников избирательного процесса в пределах того же избирательного участка", - добавил Нурлан Абдиров.

Он также обратился к представителям акиматов с поручением подготовить доступ к избирательным участкам.

"Касается всех регионов, где уже фактически зима наступила. (...) Присутствуют у нас руководители аппаратов акиматов - это ваша зона ответственности. Доступ на участки, уборка снега, устранение гололёда. На это тоже обращают ваше внимание. Это касается всех, где зима уже фактически началась. Может это не касается юга страны, но вся центральная часть, северная, восток - уже снег лежит, есть гололёд. Надо избежать травматизма избирателей. У нас в списке избирателей очень много людей уже пожилых, не только с инвалидностью. Пожалуйста, обратите на это внимание. (...) Я обращаюсь ко всем, кого это касается. Уважаемые коллеги, особенно на севере, в центральном Казахстане - обеспечение теплом и светом. Кое-где я ездил, были моменты, что есть кратковременные, но всё равно есть отключение света. Есть резервные генераторы, пожалуйста, протестируйте их", - добавил Нурлан Абдиров.

На избирательных участках в Казахстане в день голосования, 20 ноября, можно будет предъявить цифровое удостоверение личности.