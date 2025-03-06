  • 6 Марта, 13:18
  • BAIGENEWS

На бывшего замначальника колонии в Алматы завели уголовное дело

Информация об этом распространилась в соцсетях.

Сегодня, 11:22
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:22
Сегодня, 11:22
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Фото: baigenews.kz

В комитете уголовно-исполнительной системы сообщили о задержании бывшего заместителя начальника колонии в Алматы, передает BaigeNews.kz.

"Данное лицо на момент задержания не являлось сотрудником органов внутренних дел. В отношении него компетентными органами проводится досудебное расследование", - говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что комитет уголовно-исполнительной системы придерживается политики нулевой терпимости к любым правонарушениям и оказывает всестороннее содействие органам, ведущим расследование.

В соцсетях тем временем сообщили, что полковник юстиции был задержан вчера, 5 марта, в служебном кабинете.

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