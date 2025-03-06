В комитете уголовно-исполнительной системы сообщили о задержании бывшего заместителя начальника колонии в Алматы, передает BaigeNews.kz.

"Данное лицо на момент задержания не являлось сотрудником органов внутренних дел. В отношении него компетентными органами проводится досудебное расследование", - говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что комитет уголовно-исполнительной системы придерживается политики нулевой терпимости к любым правонарушениям и оказывает всестороннее содействие органам, ведущим расследование.

В соцсетях тем временем сообщили, что полковник юстиции был задержан вчера, 5 марта, в служебном кабинете.