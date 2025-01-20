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На Бюджет народного участия в Алматы выделили более 17 млрд тенге

Программа помогает создавать комфортные общественные пространства.

Сегодня, 11:13
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 11:13
Сегодня, 11:13
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Фото: BaigeNews.kz

В Алматы продолжается реализация программы "Бюджет народного участия", которая позволяет жителям вносить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат мегаполиса.

 В 2025 году на проекты выделено 17,1 млрд тенге. За три года в городе реализовано 938 проектов на сумму 39,1 млрд тенге.

Программа помогает создавать комфортные общественные пространства, учитывая пожелания горожан. Например:

  • в Алатауском районе заброшенный пустырь преобразился в сквер с тротуарами, скамейками и зонами для отдыха;
  • в Наурызбайском районе преобразили территорию жилого комплекса "Шугыла", создав "Арбат" с площадками для детей и воркаута;
  • в Ауэзовском районе благоустроены дворы и общественные пространства с деревьями и системами освещения.

Местные жители активно участвуют в проекте, что делает город более уютным и привлекательным.

Напомним, ранее сообщалось программа "Бюджет народного участия" в Павлодаре столкнулась с проблемой.

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