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Сегодня, 05:23
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203Фото: рixabay
На большей части Казахстана синоптики прогнозируют снег
Прогноз погоды в Казахстане на 9 декабря представили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.
На севере, востоке, юге и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, ночью в горных районах юго-востока - сильный снег.
"На остальную часть РК по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с чем ожидается погода без осадков. На юге, юго-востоке, востоке усиление ветра, на севере, востоке, юге, юго-востоке – низовая метель, на северо-западе, юге, юго-востоке страны – туман", - сообщили синоптики.
В горных районах Жамбылской области ночью ожидается сильный снег.
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