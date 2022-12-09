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рixabay Сегодня, 05:23
203
Сегодня, 05:23
203
Фото: рixabay

На большей части Казахстана синоптики прогнозируют снег

Прогноз погоды в Казахстане на 9 декабря представили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

На севере, востоке, юге и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, ночью в горных районах юго-востока - сильный снег.

"На остальную часть РК по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с чем ожидается погода без осадков. На юге, юго-востоке, востоке усиление ветра, на севере, востоке, юге, юго-востоке – низовая метель, на северо-западе, юге, юго-востоке страны – туман", - сообщили синоптики.

В горных районах  Жамбылской области ночью ожидается сильный снег.

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#прогноз погоды #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:23
203
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