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рixabay Сегодня, 05:38
92
Сегодня, 05:38
92
Фото: рixabay

На большей части Казахстана синоптики прогнозируют снег

Представлен прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 29 ноября, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидается снег, лишь на юго-западе, в центре – без осадков. По РК ожидаются туманы, низовая метель, на северо-западе, востоке, юго-востоке, юге страны – усиление ветра, на юге – гололед.

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#Казгидромет #прогноз погоды #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:38
92
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