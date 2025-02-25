Сегодня, 18:24

Сегодня, 18:24

Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

Осадки, низовая метель, гололед, туман и ветер ожидаются в Астане области Улытау, Кызылординской, Акмолинской и Карагандинской областях.

Осадки, туман, гололед и ветер – в Алматы и Жамбылской области.

Снег, гололед, низовая метель, туман и ветер прогнозируются в Мангистау, СКО и Костанайской области.

Сильный снег и туман – в Актюбинской области.

Осадки, метель, гололед и ветер стали причинами штормового предупреждения в Павлодарской области.

Туман и ветер – в области Жетысу, Абай и ВКО.

Снег, метель, туман и ветер ожидаются в ЗКО.

Снег и метель – в Атырауской области.