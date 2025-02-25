На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Прогнозируются осадки.
Сегодня, 18:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:24Сегодня, 18:24
73Фото: Unsplash
Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.
Осадки, низовая метель, гололед, туман и ветер ожидаются в Астане области Улытау, Кызылординской, Акмолинской и Карагандинской областях.
Осадки, туман, гололед и ветер – в Алматы и Жамбылской области.
Снег, гололед, низовая метель, туман и ветер прогнозируются в Мангистау, СКО и Костанайской области.
Сильный снег и туман – в Актюбинской области.
Осадки, метель, гололед и ветер стали причинами штормового предупреждения в Павлодарской области.
Туман и ветер – в области Жетысу, Абай и ВКО.
Снег, метель, туман и ветер ожидаются в ЗКО.
Снег и метель – в Атырауской области.
Самое читаемое
- В Назарбаев Университете студент тайно снимал девушек в туалете
- Семью из семи человек лишили права на жилье в Актобе
- Жуткое ДТП с автобусом в Астане: власти отрицают смерть водителя
- Певцу из Казахстана запретили въезд в Латвию без объяснения причин
- Смертельное ДТП в Астане: пожарная машина протаранила такси