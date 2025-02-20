На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Туман накроет большую часть страны.
Сегодня, 17:45
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Сегодня, 17:45Сегодня, 17:45
122Фото: Unsplash
Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.
Сильный снег, метель и ветер ожидаются в Атырауской и Актюбинской областях.
Снег, метель, туман и ветер – в ЗКО.
Туман накроет Астану, Улытау, ЗКО, СКО, Кызылординскую, Туркестанскую, Павлодарскую, Акмолинскую и Карагандинскую области.
Туман и ветер прогнозируются в области Абай, Жетысу и ВКО.
Снег, гололед, метель, туман и ветер – в Мангистау.
Снег, метель и туман стали причинами штормового предупреждения в Костанайской области.