Сегодня, 17:45

Сегодня, 17:45

Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

Сильный снег, метель и ветер ожидаются в Атырауской и Актюбинской областях.

Снег, метель, туман и ветер – в ЗКО.

Туман накроет Астану, Улытау, ЗКО, СКО, Кызылординскую, Туркестанскую, Павлодарскую, Акмолинскую и Карагандинскую области.

Туман и ветер прогнозируются в области Абай, Жетысу и ВКО.

Снег, гололед, метель, туман и ветер – в Мангистау.

Снег, метель и туман стали причинами штормового предупреждения в Костанайской области.