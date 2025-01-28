Метель, гололед и туман ожидаются в регионах Казахстана 28 января, передаёт BaigeNews.kz.

В области Абай ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. временами 23 м/с.

Днем на западе, севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, юге области ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с.

На западе, севере Актюбинской области ожидается туман, днем гололед.

На севере, юге Атырауской области ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед.

Днем на севере Карагандинской области ожидается небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области временами туман.

Утром и днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются снег, метель. На западе, юге области туман. Порывы ветра 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

На западе, севере Мангистауской области ожидается туман.

На севере Павлодарской области ожидается снег, низовая метель. Порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, днем по области ожидается снег, на западе, севере, юге области метель. На юге области ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается временами туман.