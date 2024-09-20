На большей части Казахстана 20 сентября пройдут дожди с усилением ветра

Казгидромет сообщает, что 20 сентября на большей части страны под влиянием фронтальных разделов пройдут дожди, на юге, юго-востоке с грозами, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидается усиление ветра. На западе, севере, в горных районах юго-востока ожидается туман.

На востоке Восточно-Казахстанской, Карагандинской, на севере Актюбинской, на севере, востоке Северо-Казахстанской, на западе, севере Костанайской областей сохранятся заморозки 1-2 градуса.

В Актюбинской, Карагандинской областях, в области Ұлытау, на западе области Жетісу, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке, северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, в центре Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, на западе, востоке Карагандинской областей, на севере, юге области Ұлытау, на юге области Абай, на севере, в центре области Жетісу, на западе, юге Актюбинской, на севере, западе Алматинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.