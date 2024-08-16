На более 39 млн тенге нанесла ущерб под предлогом ремонта квартир аферистка
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На более 39 млн тенге нанесла ущерб под предлогом ремонта квартир аферистка из Караганды, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники Центрального одела полиции УП города Караганды по подозрению в мошенничестве задержали 39-летнюю жительницу города. Аферистка, выдав себя за представителя строительной фирмы, опубликовала в социальных сетях объявление о ремонте квартир под ключ. При этом цены за работу предлагались ниже рыночных.
Данная информация привлекла внимание немало клиентов. Причем граждан не насторожило то обстоятельство, что автор объявления требовал предварительную оплату. В одних случаях она достигала 3 млн тенге, в других 1,5 млн тенге. Потерпевшие перечисляли немалы суммы на указанный счет. Получив денежные средства, мошенница теряла к клиентам интерес и прерывала с ним связь.
Полицейские установили и доказали 27 аналогичных фактов. Сумма общего ущерба составила 39,4 млн тенге. В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд.
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