На блок-постах скопилось более тысяч автомобилей - МЧС

Фото: МЧС РК

В министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили о закрытии 72 участков автодорог в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед), передает BaigeNews.kz. Закрыты на данный момент 40 участков дорог республиканского и 32 - областного значения.

"Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах (Абайской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Жетысусская областях). За текущие сутки спасательными подразделениями спасено и эвакуировано 691 человек, в том числе 137 детей, отбуксировано 145 единиц техники. Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, а также находятся в готовности техника для эвакуации", - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

В пунктах временного обогрева находятся 179 человек, из них 16 детей. На блок-постах скопилось более тысяч единиц автотранспортных средств. В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 232 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, также посредством мобильного приложения "Дармен" направлено 114 уведомлений.

"Всего в аварийно-спасательных работах задействовано более 4000 человек и 1300 единиц техники МЧС, МВД и МИО. Силами Республиканского оперативного-спасательного отряда ведется сопровождение 37 машин из Тургеньского ущелья в город Алматы. Дорожными службами продолжаются работы по расчистке дорожного полотна. 3 января текущего года в 19 часов 20 минут поступила информация о том, что на 1091 километре трассы "Самара-Шымкент" сломался легковой автомобиль марки "Chanse" и один пассажир оказался в сугробе на дороге", - говорится в сообщении ведомства.

В результате силами спасателей данный автомобиль был доставлен в кемпинг "Айнагуль" на 1053 километре трассы. Таким образом спасли мужчину возраста 43 лет.