На бесплатные курсы казахского языка приглашают астанчан

В библиотеках Астаны ведут набор на бесплатные курсы казахского языка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.



Речь идёт о массовой библиотеке №12 и центральной детско-юношеской библиотеке КГУ ЦБС Астаны. Курсы проводятся для начинающих и продолжающих жителей старше 18 лет в офлайн формате.

Обучение начнётся с 1 февраля. Желающим пройти его необходимо иметь при себе копию удостоверения личности.

Занятия будут проводиться два раза в неделю, продолжительность - 1 час 20 минут.

Записаться на курсы можно по адресам: массовая библиотека №12 (улица Луи Пастера, 73, с 10:00 до 17:00) и Центральная детско-юношеская библиотека (проспект Богенбай Батыра, 52).