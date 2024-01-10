На бесплатные курсы казахского языка приглашают астанчан
Сегодня, 04:40
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Сегодня, 04:40Сегодня, 04:40
63Фото: акимат Астаны
В библиотеках Астаны ведут набор на бесплатные курсы казахского языка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
Речь идёт о массовой библиотеке №12 и центральной детско-юношеской библиотеке КГУ ЦБС Астаны. Курсы проводятся для начинающих и продолжающих жителей старше 18 лет в офлайн формате.
Обучение начнётся с 1 февраля. Желающим пройти его необходимо иметь при себе копию удостоверения личности.
Занятия будут проводиться два раза в неделю, продолжительность - 1 час 20 минут.
Записаться на курсы можно по адресам: массовая библиотека №12 (улица Луи Пастера, 73, с 10:00 до 17:00) и Центральная детско-юношеская библиотека (проспект Богенбай Батыра, 52).
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