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На берегу Каспийского моря в Дагестане обнаружены уже 2,5 тысячи мёртвых тюленей
Власти Дагестана сообщают, что за последние дни на побережье Каспийского моря обнаружены уже 2 500 мёртвых тюленей (эти животные также известны как каспийская нерпа). Точные причины гибели тюленей ещё устанавливаются, однако региональное министерство природы предполагает, что они связаны с естественными факторами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.
В субботу специалисты по охране природы насчитали около 700 погибших животных, однако в воскресенье их число возросло и достигло самых больших масштабов за последние десять лет.
"К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей, - сказано в сообщении, размещённом в официальном телеграм-канале министерства природы Дагестана. - Тела обнаруживаются на разных локациях. Особенно большое количество в районе канала Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка. Причины будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мёртвых животных".
При этом агентство Интерфакс ранее сообщало, что "состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжёлыми металлами или пестицидами".
"Судя по виду найденных нами тюленей, они погибли примерно две недели назад, - сказал в субботу агентству РИА Новости директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов. - Признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружено".
В российских СМИ фигурируют несколько разных предположений о возможных причинах смерти тюленей.
"Коммерсант" пишет со ссылкой на Северо-Кавказское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, что возможной причиной гибели тюленей могли стать длительные штормы.
Издание "Фонтанка.Ру", напротив, сообщает, что "тюлени, вероятно, умерли из-за выброса природного газа - для бассейна Каспийского моря характерны различные нефтяные и газовые проявления".
Как передает РИА Новости, ссылаясь на сведения Каспийского природоохранного центра, в Каспийском море обитают до 70 000 особей каспийской нерпы. Однако точных данных о её популяции нет, поскольку "в Дагестане не проводится мониторинг численности и экспедиции".
Общая численность популяции каспийской нерпы составляет от 270 000 до 300 000 особей.
Каспийская нерпа питается преимущественно рыбой и не имеет естественных врагов. Она является единственным млекопитающим Каспийском море.
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