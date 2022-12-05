На берегу Каспийского моря в Дагестане обнаружены уже 2,5 тысячи мёртвых тюленей

Власти Дагестана сообщают, что за последние дни на побережье Каспийского моря обнаружены уже 2 500 мёртвых тюленей (эти животные также известны как каспийская нерпа). Точные причины гибели тюленей ещё устанавливаются, однако региональное министерство природы предполагает, что они связаны с естественными факторами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

В субботу специалисты по охране природы насчитали около 700 погибших животных, однако в воскресенье их число возросло и достигло самых больших масштабов за последние десять лет.