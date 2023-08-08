На берегу Каспия прошел масштабный фестиваль от КФФ и Olimpbet

"Футбол жолы" отгремел в Актау! Вслед за шымкентцами жители морской столицы смогли стать ближе к футбольной культуре и вдохновиться наследием этого спорта в Казахстане.

Все воскресенье город буквально дышал футболом – просторная набережная Актау на целый день превратилась в место притяжения тысяч горожан. Именно здесь большой спортивно-развлекательный фестиваль "Футбол жолы" совершил свою вторую остановку.

Памятный праздник организовали Казахстанская федерация футбола и букмекер номер 1 в стране – Olimpbet, который не на словах, а на деле поддерживает отечественный спорт.

Благодаря усилиям организаторов актаусцы увидели все три главных футбольных награды страны: чемпионское тондо Казахстанской премьер-лиги, кубок и суперкубок Казахстана. Также гости могли взять автографы у игроков ФК "Каспий", пообщаться с ними и сделать фото.

Повышенный интерес вызвал организованный тут же городской футбольный турнир. В нем соревновались десятки любительских команд. На игровой площадке и вокруг нее царили нешуточные страсти. Спортсмены показали высокий уровень подготовки и зрелищность, а болельщики не жалели эмоций.

Также на фестивале были организованы и другие игровые активности. Среди них такие редкие, но набирающие популярность дисциплины, как панна (футбол с целью пробросить мяч между ног противника), сабсоккер ("сидячий" футбол под столом), футбольный дартс и прочие. Интересно, что это? Ждите приезда "Футбол жолы" в ваш город (список ниже).

Помимо спортивных активностей и призов фестиваль "Футбол жолы" всегда дарит гостям мощный музыкальный заряд. В Актау хэдлайнером шоу-программы стал романтичный Akim (экс-солист группы Newton). Выступали и другие коллективы.

"Футбол жолы" вызывает интерес и у популярных спортивных блогеров. Специально на фестиваль в Актау приехали Нурсултан Курман и Айбек Кабылша. Мероприятие также посетили президент КФФ Адилет Барменкулов, заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев, директор департамента региональных отношений КФФ Диас Абдрахманов и руководитель департамента физкультуры и спорта Мангистауской области Канат Жумабаев.

Следующий пункт на пути фестиваля – Атырау. 13 августа на площади Исатая и Махамбета главное спортивно-развлекательное событие страны подарит горожанам незабываемые впечатления. Детали – на сайте фестиваля.

Расписание "Футбол жолы" в городах Казахстана:

• 13 августа – Атырау

• 19 августа – Уральск

• 26 августа – Актобе

• 2 сентября – Кокшетау

• 10 сентября – Астана

• 16 сентября – Семей