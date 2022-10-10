На Байконуре готовы к первому в 2022 году запуску ракеты "Протон-М"

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9 октября на космодроме Байконур состоялись вывоз и установка на стартовый комплекс ракеты космического назначения "Протон-М", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Ракете-носителю с разгонным блоком ДМ-03 предстоит вывести на орбиту ангольский телекоммуникационный спутник Angosat-2, созданный предприятием госкорпорации "Роскосмос".

Предстоящий пуск тяжелой ракеты-носителя "Протон" будет первым с начала 2022 года.

"До конца года возможен только еще один, пуски "Протонов" с Байконура сокращаются", - проинформировали в управлении Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Старт Ракеты "Протон-М" с ангольским спутником связи назначен на 12 октября в 21 час 00 минут по времени Астаны с 81-ой площадки космодрома Байконур.