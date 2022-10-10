open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • На Байконуре готовы к первому в 2022 году запуску ракеты "Протон-М"
inform.kz Сегодня, 00:14
622
Фото: inform.kz

На Байконуре готовы к первому в 2022 году запуску ракеты "Протон-М"

9 октября на космодроме Байконур состоялись вывоз и установка на стартовый комплекс ракеты космического назначения "Протон-М", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Ракете-носителю с разгонным блоком ДМ-03 предстоит вывести на орбиту ангольский телекоммуникационный спутник Angosat-2, созданный предприятием госкорпорации "Роскосмос".

Предстоящий пуск тяжелой ракеты-носителя "Протон" будет первым с начала 2022 года.

"До конца года возможен только еще один, пуски "Протонов" с Байконура сокращаются", - проинформировали в управлении Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Старт Ракеты "Протон-М" с ангольским спутником связи назначен на 12 октября в 21 час 00 минут по времени Астаны с 81-ой площадки космодрома Байконур.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Журналист
Сегодня, 00:14
622
Поделитесь:
Наверх