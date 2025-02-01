Активисты на Балканах отказались от походов в супермаркеты, объяснив это бойкотом против роста цен на продукты и усугубляющегося кризиса стоимости жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

На прошлой неделе похожую инициативу запустила хорватская группа по защите прав потребителей Halo, inspektore ("Привет, инспектор"), а теперь она распространилась и в другие страны региона — Боснию и Герцеговину, Черногорию и Сербию.

На своей странице в Facebook активисты разместили несколько фотографий пустых супермаркетов.

В четверг Halo, inspektore призвала хорватов не ходить в сети магазинов Eurospin, Lidl и DM неделю, а в пятницу — вообще избегать любых продуктовых трат.

Движение поддержал также премьер-министр Черногории Милойко Спаич — по его словам, "как гражданин".

В Хорватии в преддверии пятничного бойкота правительство добавило еще 40 наименований к существующему списку из 30 основных продуктов, цены на которые регулирует государство. Это некоторые виды сыров, кофе и товары первой необходимости, такие как мыло.

"Главная цель — защитить наиболее уязвимые группы граждан", — заявил министр экономики Хорватии Анте Шушняр.

В Хорватии в сетевых супермаркетах в прошлую пятницу было совершено на 44% меньше покупок, а общий объем продаж упал на 53%, говорится в заявлении налоговых органов Хорватии.

Страна страдает от инфляции, которая в декабре достигла 4,5% в годовом исчислении. Это самый высокий показатель в еврозоне, где средний уровень инфляции составляет 2,4%.