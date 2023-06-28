На Балхаше продолжают тушить 100 гектаров камыша

Фото: МЧС РК

На территории Иле-Балхашского резервата, на островках и труднодоступной болотистой местности, где отсутствуют подъездные пути, с конца прошлой недели тушат загоревшийся камыш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В ведомстве отмечают, что совместными усилиями пожарных и местных исполнительных органов удалось снизить площадь горения до 100 гектаров.

"Силами ДЧС и РГУ "ГПР "Иле-Балхаш" в пешем порядке с использованием ручных шанцевых инструментов и мотопомп производится тушение в пятом квартале. Также на участках Баканаского лесного хозяйства во избежание перехода огня силами лесхоза проводится опашка. Угрозы населённым пунктам нет", — говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что сегодня с 13:40 для ускоренной ликвидации природного пожара задействован вертолет Казавиаспас, который на данный момент осуществить семь сбросов воды объёмом более 20 тонн.

С огнём борются более 70 человек и 34 единицы техники ДЧС Алматинской области и РГУ "ГПР "Иле-Балхаш", лесного хозяйства.

Напомним, о пожаре на территории Иле-Балхашского резервата в Алматинской области стало известно в конце прошлой недели.

Общая площадь загоревшегося камыша тогда составляла около 6200 гектаров. 25 июня площадь пожара удалось сузить до 150 гектаров. Между тем выгоревшая площадь 26 июня достигла 9 тысяч гектаров, в площадь, охваченную огнём удалось снизить до 120 гектаров.