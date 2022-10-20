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На автозаправках Алматы выявили множество нарушений
На автозаправках Алматы выявили нарушения законов "О техническом регулировании" и "Об обеспечении единства измерений". Проверки осуществили сотрудники департамента Комитета технического регулировния и метрологи МТИ РК, передаёт BaigeNews.kz.
Профилактический контроль и надзор провели на объектах ТОО "Новая АЗС".
"Специалисты провели ревизию 128 единиц средств измерений, из них 12 признаны не пригодными к применению. Также на 20 литров отпускаемого автомобильного бензина марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 недолив составил от 130 до 240 миллилитров. На 20 литров дизельного топлива - 180 миллилитров.
В торговых точках, расположенных на АЗС, установлены нарушения статей 31, 33, 35 Закона РК "О техническом регулировании". Из проверенных 24 партий продукции 10 (на сумму 145 480 тенге) не имели документы по оценке соответствия, выданные в установленном порядке", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, все 24 партии имели маркировку, не соответствующую требованиям НД и НПА в области техрегулирования.
По итогам прафилактического контроля и надзора выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
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