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instagram/australianopen Сегодня, 17:08
70
Сегодня, 17:08
70
Фото: instagram/australianopen

На Australian Open отметили достижение Елены Рыбакиной

Официальный аккаунт турнира Australian Open в Instagram отметил достижение первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной после её сенсационной победы над первой ракеткой мира, передаёт BaigeNews.kz

"Рыбакина пишет другую главу в истории "Большого шлема", — отметили организаторы турнира под фото казахстанки.

 
 
 
 
 
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Публикация от Australian Open (@australianopen)

 

Напомним, Рыбакина сенсационно победила лучшую теннисистку мира Игу Швентек и прошла в четвертьфинал  Australian Open-2023 в Мельбурне.
 
Елена одержала десятую по счёту победу над соперницами из топ-10 мира и впервые обыграла действующую первую ракетку мира.

Казахстанка третий раз вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема". Она уже добивалась этого на "Ролан Гаррос-2021" и "Уимблдоне-2022", в котором в итоге одержала победу.

Позже она рассказала, как ей удаётся сохранять спокойствие на корте.

Далее Рыбакина сразится с представительницей Латвии Алёной Остапенко, занимающей 17-ю строчку рейтинга WTA.

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#Елена Рыбакина #теннис #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:08
70
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