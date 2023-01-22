На Australian Open отметили достижение Елены Рыбакиной

Фото: instagram/australianopen

Официальный аккаунт турнира Australian Open в Instagram отметил достижение первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной после её сенсационной победы над первой ракеткой мира, передаёт BaigeNews.kz

"Рыбакина пишет другую главу в истории "Большого шлема", — отметили организаторы турнира под фото казахстанки.

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Напомним, Рыбакина сенсационно победила лучшую теннисистку мира Игу Швентек и прошла в четвертьфинал Australian Open-2023 в Мельбурне.



Елена одержала десятую по счёту победу над соперницами из топ-10 мира и впервые обыграла действующую первую ракетку мира.

Казахстанка третий раз вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема". Она уже добивалась этого на "Ролан Гаррос-2021" и "Уимблдоне-2022", в котором в итоге одержала победу.

Позже она рассказала, как ей удаётся сохранять спокойствие на корте.

Далее Рыбакина сразится с представительницей Латвии Алёной Остапенко, занимающей 17-ю строчку рейтинга WTA.