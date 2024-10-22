На аукцион выставлен казахстанский орден "Достық" Маргарет Тэтчер
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Казахстанский орден "Достық", который был вручен Нурсултаном Назарбаевым в 2001 году бывшему премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер, выставлен на аукцион за 12500 фунтов стерлингов (примерно 8 миллионов тенге) на британском сайте по продаже антиквариата Peter Harrington, передаёт BaigeNews.kz.
На сайте дано описание ордена.
"Нагрудная звезда с драгоценными камнями и знак ордена на ленте через плечо, представленные на подушечке из королевского синего бархата в оригинальном футляре из тёмно-синего сукна с подкладкой из белого атласа, с надписью "Дружба" на русском языке на переднем крае крышки, с латунными застёжками. С брошюрой о награждении", - говорится в описании.
Также сообщается, что есть потертости, "несколько царапин у основания кофра, но в целом очень хорошо".
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