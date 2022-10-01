На Атырауском НПЗ частично приостановлена работа

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На Атырауском НПЗ начался плановый ремонт технологических установок. Завод частично продолжит выпуск нефтепродуктов, передаёт BaigeNews.kz.

В соответствии с утвержденным графиком планово-предупредительных ремонтов Министерства энергетики РК, 1 октября 2022 года на Атырауском НПЗ начались ремонтно-профилактические работы.

"Ремонт технологических объектов будет осуществляться поэтапно. Установки на АНПЗ работают по двухпоточной системе переработки нефти, останавливаются и запускаются поочередно. Поэтому полной остановки завода не будет. Во время ремонта завод продолжит работать на 50-70% мощности с выпуском и отгрузкой целевой продукции", - проинформировали в АО "НК "КазМунайГаз".

За октябрь-ноябрь планируется переработать 692 тыс. тонн нефти. Cреднесуточная переработка будет составлять 11 347 тонн, что составляет 68% от проектной мощности завода. При этом среднесуточное производство нефтепродуктов будет составлять: автобензин – 2 400 тонн/сутки, дизельное топливо – 2 600 тонн/сутки, реактивное топливо – 240 тонн/сутки, сжиженный газ – 170 тонн/сутки.

Планово-предупредительный ремонт АНПЗ будет проведен согласно требованиям Закона "О гражданской защите" в области Промышленной безопасности Республики Казахстан, для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации технологического, электросилового, компрессорного и динамического оборудования с целью достижения проектных показателей установок, улучшения экологических параметров и ревизии средств автоматизации.

В период планового ремонта на установках будут проведены следующие работы: замена катализаторов, внутренняя инспекция, ревизия и освидетельствование реакторного, емкостного, колонного, теплообменного оборудования и трубопроводов.

Выход АНПЗ на стабильный режим работы планируется осуществить также поэтапно, до второй декады ноября 2022 года.

Напомним, ранее ожидалось, что завод приступит к ремонту в сентябре 2022 года. Однако для стабилизации ситуации на рынке горюче-смазочных материалов ремонт был перенесен на 1 октября 2022 года.