open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

metalspace.ru Сегодня, 11:17
552
Сегодня, 11:17
552
Фото: metalspace.ru

На "АрселорМиттал Темиртау" погиб рабочий

8 декабря на коксохимическом производстве металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел смертельный случай.

8 декабря на коксохимическом производстве металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел смертельный случай, передаёт BaigeNews.kz.

Погиб газовщик АО "АрселорМиттал Темиртау" 1982 года рождения.

Создана специальная комиссия. Причины случившегося расследуются.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#АрселлорМиттал #Темиртау #несчастный случай
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:17
552
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх