  • 10 Февраля, 18:38
  • BAIGENEWS

На алюминиевом заводе в Санкт-Петербурге предотвратили теракт

Сегодня, 17:51
АВТОР
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probankrotstvo.ru Сегодня, 17:51
Сегодня, 17:51
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Фото: probankrotstvo.ru

Мощное взрывное устройство нашли на территории металлургического предприятия в российском Санкт-Петербурге, передаёт BaigeNews.kz.

"Обёрнутый целлофаном корпус с проводами обнаружили в снегу возле одного из складов Всеволожского алюминиевого завода. Место немедленно оцепили, людей эвакуировали. Обнаружено более полутора килограммов взрывчатки с ручным детонатором", — сообщает Telegram-канал "112".

Кто разместил бомбу, пока не установлено.

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