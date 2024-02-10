На алюминиевом заводе в Санкт-Петербурге предотвратили теракт
Сегодня, 17:51
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Сегодня, 17:51Сегодня, 17:51
153Фото: probankrotstvo.ru
Мощное взрывное устройство нашли на территории металлургического предприятия в российском Санкт-Петербурге, передаёт BaigeNews.kz.
"Обёрнутый целлофаном корпус с проводами обнаружили в снегу возле одного из складов Всеволожского алюминиевого завода. Место немедленно оцепили, людей эвакуировали. Обнаружено более полутора килограммов взрывчатки с ручным детонатором", — сообщает Telegram-канал "112".
Кто разместил бомбу, пока не установлено.
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