На аль-Фараби заменили на новые всего три процента бордюров - акимат Алматы

В ходе среднего ремонта проспекта аль-Фараби от проспекта Достык до улицы Аскарова в Алматы, который начался в июле, проводилась рихтовка гранитных бордюров, которые сбиты или имели дефекты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Всего на данном участке протяженностью 9,3 километров установлено 25,3 тысяч погонных метров бортовых камней. Из них в ходе среднего ремонта были демонтированы для выравнивания и рихтовки 16,4 тысяч погонных метров. бордюров, а заменены только 780 погонных метров бордюров, которые из-за имеющихся дефектов не подлежали повторному использованию.

Таким образом, доля замененных бордюров на новые на данном проспекте составила около трёх процентов. Это средний показатель замены на новые по всему городу.

"Во время эксплуатации дороги бордюры часто, к примеру, из-за ДТП, могут быть повреждены или смещены. Из-за щелей между покрытием и бордюром появляются трещины на дорогах. Поэтому перед укладкой асфальтобетонного покрытия для обеспечения качественной работы необходимо поставить бордюры ровно", - сообщили в акимате.

Рихтовка — это снятие гранитных бордюров, которые были смещены, и их установка на уровень проезжей части. Она как раз и проводится для повышения эксплуатационных качеств дорожного полотна.

Ранее на встрече с населением Бостандыкского района аким Алматы Ерболат Досаев отмечал, что на дорогах Алматы есть только два вида бордюров.