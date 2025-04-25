На Актауском битумном заводе Caspi Bitum достигнут важный результат в рамках проекта модернизации, реализуемого по поручению Президента РК. Получен паспорт качества на первую партию дорожного битума в 740 тонн, подтверждающий готовность обновленных мощностей к работе, передаёт BaigeNews.kz.

Проект модернизации был сфокусирован на обновлении ключевой установки первичной переработки нефти , что включало замену и установку нового основного технологического оборудования для увеличения мощности до 1,5 млн тонн нефти в год.

"Знаковым этапом стал сложнейший монтаж в марте новой вакуумной колонны Т-1102 — оборудования высотой почти 40 метров и весом около 140 тонн. Новая колонна позволяет увеличить переработку мазута и получать высококачественный гудрон — ключевое сырье для производства дорожного битума, используя передовые технологии, включая новую водокольцевую вакуумсоздающую систему. Наряду с вакуумной колонной модернизированы атмосферная часть установки, технологические печи, теплообменное и насосное оборудование, а также обновлены системы автоматизации и контроля", - говорится в сообщении.

Официальный запуск завода Caspi Bitum и выход на проектную мощность запланированы на начало мая 2025 года.

Данный проект имеет стратегическое значение для Казахстана. Увеличение производства битума с 500 до 750 тысяч тонн в год обеспечит потребности активного дорожного строительства по всей стране.