В отношении акимов Караганды и Енбекшиказахского района Алматинской области заведены дисциплинарные дела, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по делам госслужбы РК (АДГС).

Дела были рассмотрены на заседании Комиссии по этике.

"В ходе проверки установлено, что действия акима Караганды дали повод для критики со стороны граждан в социальных сетях. На основании выявленных фактов Комиссией рекомендовано наложить дисциплинарное взыскание в виде замечания", – сообщает пресс-служба АДГС.

Акимом Енбекшиказахского района Алматинской области "допущены нарушения земельного законодательства, выразившиеся в оказании неправомерного предпочтения, а также в отсутствии надлежащего контроля, приведшего к системным нарушениям в сфере земельных отношений", сообщили в ведомстве. Комиссия по этике посчитала, что он совершил дисциплинарный проступок и рекомендовала уволить его с занимаемой должности.

Акимом Караганды является Мейрам Кожухов, акимом Енбекшиказахского района Алматинской области – Талгат Байедилов.

Мейрам Кожухов попал под критику карагандинцев после того, как в Instagram ответил местному жителю на его замечание, посоветовав ему "не умничать.