На АЭС "Фукусима-1" произошла утечка радиоактивной воды

Японские телеканалы сообщили об утечке 25 тонн радиоактивной воды на аварийной атомной электростанции.

В здании второго энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1" произошла утечка примерно 25 тонн воды, содержащей радиоактивные вещества, передаёт BaigeNews со ссылкой на ntv.ru. Об этом со ссылкой на оператора станции компанию Tokyo Electric Power (TEPCO) сообщает телеканал NHK.

Утечку выявили после снижения уровня воды в резервуаре, который используют для контроля количества воды в бассейне для охлаждения отработавшего ядерного топлива второго реактора. При обследовании здания реактора выяснилось, что около 25 тонн радиоактивной воды по канализационным системам попали в подвальные помещения. Вода не попала в окружающую среду, утечки наружу не зафиксировано.

Компания-оператор полагает, что проблемы с охлаждением отработанного ядерного топлива нет, и что происшествие не приведет к превышению предельной температуры топлива (65 градусов Цельсия). В здание второго энергоблока АЭС позже направят робота для более детального обследования.

Напомним, 11 марта 2011 года из-за землетрясения и цунами на АЭС "Фукусима-1" произошла радиационная авария. Из строя вышли энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению топлива в трех реакторах и выбросу большого количества радиоактивных веществ. На первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода.

К настоящему моменту АЭС и прилегающая территория почти очищены. На станции скопилось свыше 1,34 млн тонн воды, содержащей радиоактивные вещества. Власти Японии приняло решение о постепенном сбросе очищенной жидкости в океан. Операция будет длиться 30–40 лет. В феврале этого года компания TEPCO сообщала об утечке 5,5 тонны радиоактивной жидкости.