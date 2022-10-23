На 95% завершен ремонт дороги близ рынка Алтын Орда

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Капитальный ремонт по расширению проезжей части на участке Райымбек-Алматы км 786-790 завершен на 95%, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в АО "НК"КазАвтоЖол", все работы по основным направлениям выполнены. Проезжая часть расширена от 8 до 10 полос движения.

"Завершено строительство главной магистральной эстакады, разворотной эстакады по типу "Подкова" и моста через реку Аксай. Вся протяженность участка обеспечена наружным освещением. А для безопасности пешеходов построено 3 надземных пешеходных перехода",- сообщили в компании.

Подрядная организация завершает остаточные работы по устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Ведутся работы по установке железобетонных и барьерных ограждений, дорожных знаков и нанесению дорожной разметки.