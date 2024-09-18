На 90 млн тенге обманули казахстанцев две аферистки из Павлодара

Жительницы Павлодара обманули 20 казахстанцев на 90 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Из материалов дела известно, что 47-летняя павлодарка, не имея собственного жилья и постоянного источника дохода, решила обогатиться за счёт других граждан. Вместе со своей 34-летней знакомой, также жительницей Павлодара, они создали чат-группу в WhatsApp.

Одна из них создавала видимость того, что работает в ночное время на интернет-платформе, а вторая приветствовала участников группы, отправляя смайлик со словом “Старт”. Это сигнализировало о том, что участники чата должны отправить деньги на абонентские номера, привязанные к банковским картам женщин.

"Злоумышленницы проводили агитационную работу по привлечению новых участников, размещая ложную информацию о том, что можно приумножить свои деньги на интернет-платформе. Доверчивым гражданам обещали вернуть вложенные средства с прибылью в 20-30 процентов через семь дней после вклада, и сигнализировали о приостановке пополнения денежных средств смайлом со словом “Стоп”. На протяжении нескольких месяцев участники группы перечисляли от 10 тысяч до 500 тысяч тенге. В итоге жительницы Павлодара обманули 20 граждан, проживающих в разных городах республики, на общую сумму 90 миллионов тенге", - сообщили в полиции.

"Финансисток" задержали сотрудники полиции. Суд признал их виновными в совершении мошенничества и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.