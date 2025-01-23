На 9 млн тенге оштрафовали за взятку полицейского в Костанае
Он хотел помочь увести от ответственности железнодорожников.
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В суде №2 Костаная рассмотрели уголовное дело в отношении полицейского, получившего взятку за бездействие, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что в октябре 2024 года А., располагая информацией о фактах хищения дизтоплива с тепловозов работниками локомотивных бригад, задался преступным умыслом на получение лично от заместителя начальника депо Б. взятки за незаконное бездействие, выраженное в не привлечении работников депо к ответственности и увода их от уголовной ответственности.
Б. согласился дать деньги. Но, осознав, что требование А. незаконно, обратился с заявлением в КНБ.
2 декабря А. изобличён с поличным после получения 300 000 тенге.
Гособвинитель просил назначить подсудимому 3,5 год лишения свободы. С учётом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершённого деяния суд назначил А. наказание с применением частей 3 и 6 статьи 55 УК в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, что составляет девять миллионов тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Осуждённый лишён специального звания "лейтенант полиции".
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