В суде №2 Костаная рассмотрели уголовное дело в отношении полицейского, получившего взятку за бездействие, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что в октябре 2024 года А., располагая информацией о фактах хищения дизтоплива с тепловозов работниками локомотивных бригад, задался преступным умыслом на получение лично от заместителя начальника депо Б. взятки за незаконное бездействие, выраженное в не привлечении работников депо к ответственности и увода их от уголовной ответственности.



Б. согласился дать деньги. Но, осознав, что требование А. незаконно, обратился с заявлением в КНБ.

2 декабря А. изобличён с поличным после получения 300 000 тенге.

Гособвинитель просил назначить подсудимому 3,5 год лишения свободы. С учётом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершённого деяния суд назначил А. наказание с применением частей 3 и 6 статьи 55 УК в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, что составляет девять миллионов тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Осуждённый лишён специального звания "лейтенант полиции".