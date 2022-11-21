На 9 лет осудили организатора финансовой пирамиды в Караганде

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Карагандинский суд вынес приговор в отношении основательницы финансовой пирамиды "Лидер Капитал 168". Её приговорили к девяти годам лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Как сообщили в ведомстве, организатор финпирамиды Ирина Яковлева обещала своим вкладчикам ежегодный доход в размере 24 процентов в тенге и шести процентов в год в иностранной валюте, либо по пять процентов ежемесячно от суммы внесённой доли.

"Как только бизнес пошёл в гору, злоумышленница открыла филиал в Павлодарской области. В целом наказуемая схема обогащения под названием ТОО "Микрофинансовая организация "Лидер Капитал 168" работала с 2015 по 2020 годы", - рассказали в департаменте АФМ по Карагандинской области.

За пять лет Яковлева получила от вкладчиков 180 миллионов тенге, которыми распоряжалась по собственному усмотрению.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде девяти лет лишения свободы.

В АФМ напомнили казахстанцам, что в случае появления информации о мошеннических проектах, связанных с деятельностью финансовых пирамид, им необходимо обратиться в региональные департаменты АФМ.