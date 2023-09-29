На 85,3% увеличились перевозки грузов по транскаспийскому маршруту

За год динамика перевозок грузов по маршруту ТМТМ составила более 1,7 млн тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Сегодня в Актау состоялся бизнес-форум "ТМТМ 2023: инновации и развитие в эпоху цифровизации", посвященный динамично меняющейся обстановке в регионе Транскаспийского международного транспортного маршрута и собравший участников из 10 стран.

Участники обсудили активизацию инвестиционного сотрудничества и расширение торгово-экономических связей.

"Отмечалось повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей. Также подписаны договоры с новыми членами ОЮЛ "МА "ТМТМ" и проходят панельные сессии - "Мультимодальные перевозки и цифровизация", "Инфраструктура - железнодорожный, автомобильный и морской транспорт", - говорится в сообщении.

По данным КТЖ, динамика перевозок грузов по маршруту ТМТМ за январь-август 2023 года составила более 1,7 млн тонн (рост на 85,3% к 2022 г.).