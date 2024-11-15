На 800 миллионов евро оштрафован владелец Facebook

Европейская комиссия решила оштрафовать американскую компанию Meta, которая владеет фейсбуком на 798 млн евро, обвинив ее в нарушении законов о конкуренции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Еврокомиссия сочла таким нарушением то, что Meta включила в интерфейс фейсбука свою коммерческую виртуальную доску объявлений, Facebook Marketplace. Это, по мнению правительства ЕС, привело к тому, что другие службы коммерческих объявлений оказались в ущемленном положении.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что Meta сознательно ограничила возможности других рекламных служб конкурировать с ней.

"Она сделала это, чтобы создать преимущества для своей услуги, Facebook Marketplace, тем самым создав для нее преимущества, которых не могло быть у других провайдеров услуг объявлений онлайн", — сказала Вестагер.

Meta заявляет, что Еврокомиссия не предъявила никаких доказательств того, что присутствие Facebook Marketplace в меню в фейсбуке как-то навредило конкурентам или клиентам. Компания намерена подать апелляцию.

"Принимая это решение, Еврокомиссия проигнорировала реалии рынка, и оно лишь защитит имеющиеся торговые площадки от конкуренции", — говорится в заявлении компании.

Решение о 800-миллионном штрафе Еврокомиссия приняла по итогам расследования, которое она же начала в 2021 году по жалобе конкурентов Meta.