На 80% завершены строительные работы на заводе "Каспий" - Нуржан Нуржигитов

В настоящее время на опреснительном заводе "Каспий" ведутся работы по поставке и установке технологического оборудования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с ходом реализации проекта по повышению производительности опреснительного завода "Каспий" до 40 тысяч кубометров в сутки.

"На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены на 80%. Сейчас ведутся работы по поставке и установке технологического оборудования. Завод опресняет морскую воду и регулярно обеспечивает жителей питьевой водой", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава ведомства ознакомился с ходом работ по реконструкции 46 км трубопровода от подземного месторождения "Куюлус-Меловое" до опреснительного завода "Каспий".

Он поручил руководству подрядной организации качественно выполнить строительно-монтажные работы и завершить их летом 2024 года.