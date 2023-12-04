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На 80% завершены строительные работы на заводе "Каспий" - Нуржан Нуржигитов

Сегодня, 15:17
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 15:17
Сегодня, 15:17
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Фото: gov.kz

В настоящее время на опреснительном заводе "Каспий" ведутся работы по поставке и установке технологического оборудования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с ходом реализации проекта по повышению производительности опреснительного завода "Каспий" до 40 тысяч кубометров в сутки.

"На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены на 80%. Сейчас ведутся работы по поставке и установке технологического оборудования. Завод опресняет морскую воду и регулярно обеспечивает жителей питьевой водой", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава ведомства ознакомился с ходом работ по реконструкции 46 км трубопровода от подземного месторождения "Куюлус-Меловое" до опреснительного завода "Каспий".

Он поручил руководству подрядной организации качественно выполнить строительно-монтажные работы и завершить их летом 2024 года.

"Так как в связи с интенсивным строительством и увеличением численности населения в г. Актау и близлежащих населенных пунктах в летние месяцы спрос на питьевую воду в области увеличивается в разы.

Далее министр посетил скважины забора воды из подземного месторождения "Куюлус". Оно дает возможность получать 46,1 тысяч кубометров воды в сутки. В настоящее время используется 57 скважин. Подземное месторождение является основным источником хозяйственно-питьевой воды для близлежащих населенных пунктов, а также источником сырья для опреснительного завода "Каспий", - добавили в ведомстве.

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